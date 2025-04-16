Бальзам пихта и сабельник Дежурная аптека Эколла
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,85
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
57,53
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,36
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,95
Экономия при брони: -3,21 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,03
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,01
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,92
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
55,56
Экономия при брони: -2,82 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,30
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
54,65
Экономия при брони: -1,91 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
56,42
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
БАЛЬЗАМ "ПИХТА И САБЕЛЬНИК" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г №1
МНПО Биокон
54,73
Экономия при брони: -1,99 грн