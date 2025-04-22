Зубная щетка Дель капитано фемели
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "PASTA DEL CAPITANO" FAMILI/ФЕМИЛИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
66,14
Экономия при брони: -4,55 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
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64,67
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
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65,51
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
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63,88
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
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65,12
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
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64,37
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
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65,71
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
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65,74
Экономия при брони: -4,15 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
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Экономия при брони: -4,15 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
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Экономия при брони: -3,85 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
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64,95
Экономия при брони: -3,36 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
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64,43
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
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Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
30.4 км
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63,99
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
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Экономия при брони: -3,30 грн
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Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
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Экономия при брони: -3,06 грн
Аптека низких цен
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
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Экономия при брони: -2,16 грн
Мед-сервис
Покров, ул. Центральная, 38
61.2 км
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Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
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Мед-сервис
Вольногорск, ул. Центральная, 49
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