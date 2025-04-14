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Зубная щетка Орал-би комплекс пятистороннее очищение (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Зубная щетка Орал-би комплекс пятистороннее очищение (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Одесса
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
109.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
115.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
89,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
258.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
90,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
262.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
264.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
76,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
269.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
345.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
357.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
76,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
370.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
67,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
373.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
374.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
70,20
грн
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Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
374.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
394.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
102,30
грн
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Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Янтарная, 79
398.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
90,60
грн
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Эконом аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Березань, ул. Медицинская, 1-А
429.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 106/2
434.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
434.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
434.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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