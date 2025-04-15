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Зубная щетка Орал-би комплекс пятистороннее очищение (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Зубная щетка Орал-би комплекс пятистороннее очищение (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Львов
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Коростень, ул. Грушевского, 34-Г
349.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
90,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
464.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
465.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 106/2
465.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
469.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
95,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, шоссе Железнодорожное, 57
469.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
109,10
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 23:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
488.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Эконом аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Березань, ул. Медицинская, 1-А
533.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
579.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
616.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
667.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
95,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
677.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ромны, ул. Соборная, 9
679.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
76,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
701.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
76,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
718.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
90,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
718.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
718.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
76,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
719.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
720.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
777.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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