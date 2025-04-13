Киев
О товаре
Цены
Зубная щетка Орал-би комплекс пятистороннее очищение (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Зубная щетка Орал-би комплекс пятистороннее очищение (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 5 аптеках в Киев
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
3.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
89,30
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Железнодорожное, 57
5.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
102,30
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
6.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 106/2
7.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
7.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека tas
Открыто
Закроется в 23:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
20.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
Забронировать
Эконом аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Березань, ул. Медицинская, 1-А
67.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Коростень, ул. Грушевского, 34-Г
143.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
90,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
155.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ромны, ул. Соборная, 9
211.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
76,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
275.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
76,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
347.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
348.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
76,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
349.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
90,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
350.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
352.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
Забронировать
Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
356.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
356.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
70,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
356.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню