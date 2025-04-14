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Зубная щетка Орал-би комплекс пятистороннее очищение (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Зубная щетка Орал-би комплекс пятистороннее очищение (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Харьков
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Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 51 мин
Днепр, ул. Янтарная, 79
184.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
83,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
192.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
102,30
грн
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Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 51 мин
Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
196.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
78,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Каменское, бульв. Героев, 5-А
196.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
64,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
197.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
78,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
202.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
67,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Ромны, ул. Соборная, 9
213.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
70,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
217.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
70,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
299.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
68,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
304.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
70,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
307.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
68,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
307.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
83,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
307.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
78,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
312.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
68,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
78,40
грн
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Эконом аптека
Закрыто
Открывается через 51 мин
Березань, ул. Медицинская, 1-А
343.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
78,40
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 23:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
391.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
78,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, шоссе Железнодорожное, 57
408.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
102,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
409.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
89,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, просп. Голосеевский, 106/2
411.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
78,40
грн
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