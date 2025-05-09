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Зубная щетка Орал-би комплекс пятистороннее очищение (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Зубная щетка Орал-би комплекс пятистороннее очищение (Toothbrush Oral-B complex is five-sided cleansing)
Чернигов
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 23:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
130.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Эконом аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Березань, ул. Медицинская, 1-А
131.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
135.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 106/2
135.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
135.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ромны, ул. Соборная, 9
174.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
76,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Коростень, ул. Грушевского, 34-Г
194.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
90,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
233.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
323.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
76,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
397.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
397.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
70,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
397.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
85,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
408.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
71,94
Экономия при брони:
-4,54 грн
67,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
419.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
421.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
76,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
423.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
90,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
424.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
74,40
грн
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Экономная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Янтарная, 79
425.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА ORAL-B КОМПЛЕКС ПЯТИСТОРОННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ 40, средняя №1
Procter & Gamble
90,60
грн
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