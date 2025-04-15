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Зубная паста Бетадент (Toothpaste Betadent)
Зубная паста Бетадент (Toothpaste Betadent)
Львов
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В городах рядом
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Золочев, ул. Ивасюка Владимира, 2
63.3 км
Зубная паста Betadent White 100 мл №1
Betafarma
123,60
грн
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Зубная паста Betadent Gums 100 мл №1
Betafarma
128,40
грн
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Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
166,90
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 30
64.7 км
Зубная паста Betadent Gums 100 мл №1
Betafarma
96,70
грн
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Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
99,80
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Валовая, 56-А
69.1 км
Зубная паста Betadent White 100 мл №1
Betafarma
123,60
грн
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Зубная паста Betadent Gums 100 мл №1
Betafarma
127,50
грн
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Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
132,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
71.7 км
Зубная паста Betadent Raspberry Kids 3-6 75 мл №1
Betafarma
138,75
грн
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Зубная паста Betadent Strawberry Junior 6+ 75 мл №1
Betafarma
138,77
грн
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Зубная паста Betadent Baby Pear 0-3 75 мл №1
Betafarma
138,94
грн
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Зубная паста Betadent White 100 мл №1
Betafarma
140,79
грн
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Зубная паста Betadent Total 100 мл №1
Betafarma
140,97
грн
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Зубная паста Betadent Soft 100 мл №1
Betafarma
141,84
грн
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Зубная паста Betadent Gums 100 мл №1
Betafarma
145,62
грн
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Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
149,95
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Иваничи, ул. Грушевского, 25
91.8 км
Зубная паста Betadent White 100 мл №1
Betafarma
124,50
грн
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Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
166,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 12
96.1 км
Зубная паста Betadent Baby Pear 0-3 75 мл №1
Betafarma
138,03
грн
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Зубная паста Betadent Raspberry Kids 3-6 75 мл №1
Betafarma
138,05
грн
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Зубная паста Betadent Strawberry Junior 6+ 75 мл №1
Betafarma
138,07
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 17
99.2 км
Зубная паста Betadent Gums 100 мл №1
Betafarma
111,20
грн
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Зубная паста Betadent White 100 мл №1
Betafarma
124,50
грн
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Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
130,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
104.2 км
Зубная паста Betadent Strawberry Junior 6+ 75 мл №1
Betafarma
138,50
грн
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Зубная паста Betadent Raspberry Kids 3-6 75 мл №1
Betafarma
138,72
грн
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Зубная паста Betadent Baby Pear 0-3 75 мл №1
Betafarma
138,91
грн
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Зубная паста Betadent White 100 мл №1
Betafarma
141,79
грн
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Зубная паста Betadent Soft 100 мл №1
Betafarma
141,84
грн
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Зубная паста Betadent Total 100 мл №1
Betafarma
142,12
грн
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Зубная паста Betadent Gums 100 мл №1
Betafarma
146,70
грн
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Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
150,15
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Локачи, ул. Степная, 8-А
109.3 км
Зубная паста Betadent Strawberry Junior 6+ 75 мл №1
Betafarma
138,02
грн
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Зубная паста Betadent Baby Pear 0-3 75 мл №1
Betafarma
138,91
грн
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Зубная паста Betadent Raspberry Kids 3-6 75 мл №1
Betafarma
139,16
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Локачи, ул. Степная, 8-А
109.4 км
Зубная паста Betadent Gums 100 мл №1
Betafarma
128,40
грн
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Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
166,90
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
113.3 км
Зубная паста Betadent Baby Pear 0-3 75 мл №1
Betafarma
137,78
грн
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Зубная паста Betadent Raspberry Kids 3-6 75 мл №1
Betafarma
138,00
грн
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Зубная паста Betadent Strawberry Junior 6+ 75 мл №1
Betafarma
138,65
грн
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Зубная паста Betadent Soft 100 мл №1
Betafarma
141,24
грн
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Зубная паста Betadent White 100 мл №1
Betafarma
141,98
грн
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Зубная паста Betadent Total 100 мл №1
Betafarma
142,03
грн
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Зубная паста Betadent Gums 100 мл №1
Betafarma
146,32
грн
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Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
150,79
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Владимир, ул. Луцкая, 2
113.8 км
Зубная паста Betadent White 100 мл №1
Betafarma
123,60
грн
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Зубная паста Betadent Gums 100 мл №1
Betafarma
127,50
грн
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Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
132,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Зубная паста Betadent Baby Pear 0-3 75 мл №1
Betafarma
138,73
грн
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Зубная паста Betadent Raspberry Kids 3-6 75 мл №1
Betafarma
138,83
грн
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Зубная паста Betadent Strawberry Junior 6+ 75 мл №1
Betafarma
138,98
грн
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Зубная паста Betadent White 100 мл №1
Betafarma
141,20
грн
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Зубная паста Betadent Soft 100 мл №1
Betafarma
141,40
грн
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Зубная паста Betadent Gums 100 мл №1
Betafarma
146,31
грн
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Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
150,40
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Владимир, ул. Ковельская, 6
114.0 км
Зубная паста Betadent Baby Pear 0-3 75 мл №1
Betafarma
138,50
грн
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Зубная паста Betadent Raspberry Kids 3-6 75 мл №1
Betafarma
138,71
грн
Забронировать
Зубная паста Betadent Strawberry Junior 6+ 75 мл №1
Betafarma
138,95
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Владимир, ул. Князя Василько, 2
114.0 км
Зубная паста Betadent White 100 мл №1
Betafarma
124,50
грн
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Зубная паста Betadent Gums 100 мл №1
Betafarma
128,40
грн
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Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
166,90
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 19:00
Демидовка, ул. Мира, 44-Б
114.7 км
Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
113,20
грн
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Зубная паста Betadent White 100 мл №1
Betafarma
122,00
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Торчин, ул. Независимости, 98
124.3 км
Зубная паста Betadent Gums 100 мл №1
Betafarma
128,40
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Горькая Полонка, ул. Луцкая, 8
130.6 км
Зубная паста Betadent White 100 мл №1
Betafarma
125,30
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, ул. Львовская, 61-А
134.4 км
Зубная паста Betadent White 100 мл №1
Betafarma
123,60
грн
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Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
166,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Великий Омеляник, ул. Владимирская, 91
134.6 км
Зубная паста Betadent Natural 100 мл №1
Betafarma
114,80
грн
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