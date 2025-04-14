Зубная щетка Орал-B 3-эффект классик
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №1
Procter & Gamble
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 15
7.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №1
Procter & Gamble
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №1
Procter & Gamble
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №1
Procter & Gamble
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
9.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №1
Procter & Gamble
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №1
Procter & Gamble
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 53 мин
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №1
Procter & Gamble
Эконом аптека
Закрыто
Открывается через 53 мин
Чугуев, ул. Древний вал, 32
36.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 53 мин
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 53 мин
Берестин, пл. Базарная, -
89.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 53 мин
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89.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
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Закрыто
Открывается через 53 мин
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102.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 53 мин
Машевка, ул. Независимости, 123
115.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 53 мин
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №2
Procter & Gamble
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, средняя №1
Procter & Gamble