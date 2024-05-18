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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЛУКОВО-ЧЕСНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЛУКОВО-ЧЕСНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС" 200 мл - Запорожье (344731) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (2)
86,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
87,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -9,93 грн
90,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
90,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (1)
104,94
Экономия: -14,95 грн
89,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (1)
87,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (2)
90,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: упаковка (2)
99,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
103,29
Экономия: -9,21 грн
94,08 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (2)
76,57
Экономия: -2,58 грн
73,99 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
84,96
Экономия: -7,36 грн
77,60 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
91,40
Экономия: -13,83 грн
77,57 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (2)
88,16
Экономия: -7,20 грн
80,96 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (3)
99,06
Экономия: -8,82 грн
90,24 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
Всего: упаковка (1)
72,42 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1)
76,93
Экономия: -3,57 грн
73,36 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
Всего: упаковка (1)
104,80 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
101,88
Экономия: -11,49 грн
90,39 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (1)
102,75
Экономия: -12,79 грн
89,96 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
83,06
Экономия: -5,46 грн
77,60 грн