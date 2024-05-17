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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЛУКОВО-ЧЕСНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЛУКОВО-ЧЕСНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС" 200 мл - Львов (344731) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
104,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
93,09
Экономия: -9,40 грн
83,69 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
104,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (1)
102,17
Экономия: -11,86 грн
90,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 8-А
Всего: упаковка (1)
104,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сколе, ул. Данилы Галицкого, 6-А
Всего: упаковка (1)
104,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (2)
90,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 112-Д
Всего: упаковка (1)
104,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 51
Всего: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
Всего: упаковка (1)
89,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 40
Всего: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 9
Всего: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Конякина, 12-Б
Всего: упаковка (1)
104,80 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
Всего: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Академика Михаила Грушевского, 37-А
Всего: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 30
Всего: упаковка (1)
90,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (3)
85,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Куты, ул. Косовская, 8
Всего: упаковка (2)
104,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
89,80 грн