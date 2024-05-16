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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЛУКОВО-ЧЕСНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЛУКОВО-ЧЕСНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС" 200 мл - Харьков (344731) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
90,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
90,19 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
89,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
78,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
95,99
Экономия: -6,43 грн
89,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (1)
87,40 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (2)
99,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 46
Всего: упаковка (1)
99,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (1)
87,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 92
Всего: упаковка (1)
89,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Всего: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Хмельницкая, 2/1
Всего: упаковка (2)
104,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
Всего: упаковка (2)
99,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (1)
104,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
103,73
Экономия: -14,04 грн
89,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (1)
99,00 грн