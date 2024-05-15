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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЛУКОВО-ЧЕСНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЛУКОВО-ЧЕСНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС" 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (344731) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
102,96
Экономия: -12,57 грн
90,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
101,52
Экономия: -11,18 грн
90,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
105,60
Экономия: -14,81 грн
90,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (2)
87,42
Экономия: -6,46 грн
80,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
89,29
Экономия: -11,72 грн
77,57 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1)
78,47
Экономия: -5,11 грн
73,36 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
85,00
Экономия: -7,40 грн
77,60 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (2)
88,75
Экономия: -10,88 грн
77,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (1)
101,21
Экономия: -11,25 грн
89,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
101,96
Экономия: -11,82 грн
90,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (1)
103,98
Экономия: -13,23 грн
90,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (2)
76,61
Экономия: -2,62 грн
73,99 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
101,04
Экономия: -6,96 грн
94,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
99,90
Экономия: -9,94 грн
89,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
82,83
Экономия: -5,23 грн
77,60 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (1)
84,48
Экономия: -8,56 грн
75,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (2)
87,68
Экономия: -6,09 грн
81,59 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (2)
114,00
Экономия: -18,00 грн
96,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
97,40 грн