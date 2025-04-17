Бишофит полтавский Форте горячий Бишофит-Mg++
Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
69,00
Экономия при брони: -3,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
87,60
Экономия при брони: -0,10 грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
40.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Украинца Владислава, 1-А
53.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 46
68.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Победы, 16
118.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
146.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
65,00
Экономия при брони: -1,95 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 51 мин
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
152.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
170.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:30
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 83
178.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бородянка, ул. Центральная, 268
187.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
195.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
79,45
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
195.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
81,21
Экономия при брони: -5,59 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
68,00
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Порика Василия, 3
197.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 127
198.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
87,20
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
120,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
120,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
201.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
78,78
Экономия при брони: -3,16 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 30
201.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз