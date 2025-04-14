Бишофит полтавский Форте горячий Бишофит-Mg++
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
78,68
Экономия при брони: -3,06 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Центральная
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Елизавета
Одесса, ул. Довженко Александра, 3
6.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
9.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
83,77
Экономия при брони: -5,16 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 119
37.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Подорожник
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 1-А
42.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
87,60
Экономия при брони: -3,40 грн
D.s.
Еланец, ул. Парковая, 4/1
160.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
D.s.
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
192.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
74,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
254.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Подорожник
Кропивницкий, ул. Чайковского, 83/172
254.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
257.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
80,80
Экономия при брони: -5,18 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
260.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
D.s.
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
260.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
261.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
79,28
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека оптовых цен
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 46
279.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Подорожник
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Л
284.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
87,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Народная аптека
Александрия, просп. Соборный, 111
302.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
74,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
305.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз