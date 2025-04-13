Бишофит полтавский Форте горячий Бишофит-Mg++
Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Киев
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
68,00
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
80,28
Экономия при брони: -4,66 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Политехнический, 1/3
4.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
78,87
Экономия при брони: -3,25 грн
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 127
6.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
87,20
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
6.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
79,38
Экономия при брони: -3,76 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
7.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
120,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
65,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
120,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Порика Василия, 3
9.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
120,00
Экономия при брони: -10,00 грн
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20.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
32.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека оптовых цен
Бородянка, ул. Центральная, 268
46.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 130-А
90.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:30
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 83
98.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
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БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
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Экономия при брони: -6,24 грн
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БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
D.s.
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155.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
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Черкассы, ул. Надпольная, 340
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БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
74,00
Экономия при брони: -1,00 грн