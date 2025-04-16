Бишофит полтавский Форте горячий Бишофит-Mg++
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
D.s.
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
3.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
80,54
Экономия при брони: -4,92 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Л
29.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
87,60
Экономия при брони: -3,40 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
42.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
D.s.
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
69.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека оптовых цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
84.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Народная аптека
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
74,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Кропивницкий, ул. Чайковского, 83/172
104.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
74,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
108.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
78,42
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека 9-1-1
Онуфриевка, ул. 40 лет Победы, 45
110.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
111.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
79,00
Экономия при брони: -3,38 грн
Народная аптека
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
116.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
74,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
74,00
Экономия при брони: -4,00 грн
D.s.
Еланец, ул. Парковая, 4/1
117.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Мед-сервис
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
127.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Мед-сервис
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
128.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
128.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Днепр, пер. Штурманский, 7
129.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз