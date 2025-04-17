Киев
Бишофит полтавский Форте горячий Бишофит-Mg++

Бишофит полтавский Форте горячий Бишофит-Mg++

Чернигов (адрес не указан)
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В городах рядом
Вета
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
78,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
81,30
Экономия при брони: -5,68 грн
75,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
121.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
65,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
123.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
81,24
Экономия при брони: -5,62 грн
75,62 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Порика Василия, 3
125.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
61,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 127
125.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
87,20
Экономия при брони: -8,40 грн
78,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
120,00
Экономия при брони: -5,00 грн
115,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
65,00
Экономия при брони: -1,30 грн
63,70 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
68,00
Экономия при брони: -4,76 грн
63,24 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
129.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
75,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
129.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
80,20
Экономия при брони: -4,58 грн
75,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
130.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
78,41
Экономия при брони: -2,79 грн
75,62 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
120,00
Экономия при брони: -5,00 грн
115,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
120,00
Экономия при брони: -5,00 грн
115,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бородянка, ул. Центральная, 268
134.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
68,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
135.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
79,24
Экономия при брони: -4,71 грн
74,53 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 130-А
139.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
61,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 16:30
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 83
165.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
65,29 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Ромны, бульв. Свободы, 2-Е
174.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
68,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Ромны, ул. Руденко, 10/1
174.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ФОРТЕ ГОРЯЧИЙ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
77,98
Экономия при брони: -3,45 грн
74,53 грн
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