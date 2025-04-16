Бишофит полтавский Пяточный гель Бишофит-Mg++
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
72,25
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
72,51
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
73,30
Экономия при брони: -8,64 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
71,95
Экономия при брони: -7,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 154
4.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
72,21
Экономия при брони: -2,45 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
72,18
Экономия при брони: -3,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 130/7
7.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
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Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Грушевского Михаила, 103
57.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Херсон, ул. Мира, 15
59.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 07:00
Херсон, ул. Университетская, 161
59.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 84
62.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Южное, ул. Химиков, 22/3
75.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Южное, ул. Химиков, 2-А
76.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз