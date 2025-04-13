Бишофит полтавский Пяточный гель Бишофит-Mg++
Киев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
78,70
Экономия при брони: -3,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
95,21
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
76,65
Экономия при брони: -3,22 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
64,00
Экономия при брони: -4,48 грн
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Вокзальная, 2
2.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
70,69
Экономия при брони: -3,86 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Татарская, 38-А
3.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Маккейна Джона, 1-Б
4.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Преображенская, 37
4.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Иорданская, 6
4.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
5.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
77,98
Экономия при брони: -4,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
78,70
Экономия при брони: -3,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, бульв. Чоколовский, 12
5.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз