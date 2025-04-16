Бишофит полтавский Пяточный гель Бишофит-Mg++
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
76,91
Экономия при брони: -3,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
86,90
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
78,12
Экономия при брони: -4,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
73,28
Экономия при брони: -3,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
20.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 2-А
29.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
30.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 13
3.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
39.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
42.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Пятихатки, ул. Александрийская, 57-Б
60.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
69.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, бульв. Мира, 10
78.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз