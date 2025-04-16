Киев
Бишофит полтавский Пяточный гель Бишофит-Mg++

Бишофит полтавский Пяточный гель Бишофит-Mg++

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 17 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
58,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
53,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
62,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
59,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
76,91
Экономия при брони: -3,47 грн
73,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
47,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
58,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
86,90
Экономия при брони: -3,09 грн
83,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
78,12
Экономия при брони: -4,64 грн
73,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
47,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
73,28
Экономия при брони: -3,54 грн
69,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
48,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
20.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
48,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 2-А
29.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
59,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
30.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
46,62 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 13
3.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
39.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
47,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
42.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
66,16 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Пятихатки, ул. Александрийская, 57-Б
60.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
46,62 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
69.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
83,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, бульв. Мира, 10
78.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
59,90 грн
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