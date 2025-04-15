Бишофит полтавский Пяточный гель Бишофит-Mg++
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
72,98
Экономия при брони: -4,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
69,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
78,08
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
72,73
Экономия при брони: -7,53 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Независимости, 16
4.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
78,69
Экономия при брони: -3,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
75,84
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
6.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
6.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
72,49
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121
8.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
8.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
8.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
67,34
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Вольный, 2-А
8.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
70,39
Экономия при брони: -2,55 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
8.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
70,74
Экономия при брони: -4,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Березинская, 25-Б
8.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
8.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз