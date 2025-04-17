Бишофит полтавский Пяточный гель Бишофит-Mg++
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
75,87
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
67,55
Экономия при брони: -2,16 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 194
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 23
4.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
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Бажаемо здоровья
Славутич, кв-л Полесский, 1
36.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
78,05
Экономия при брони: -4,59 грн
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Козелец, ул. Соборности, 53/4
65.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Козелец, ул. Соборности, 19
66.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
72,99
Экономия при брони: -3,25 грн
Бажаемо здоровья
Остер, ул. Независимости, 25
67.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 18
84.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Хотяновка, ул. Непопа Константина, 45
112.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПЯТОЧНЫЙ ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 100 мл №1
Экобиз