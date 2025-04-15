Бишофит полтавский Профи Бишофит-Mg++
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,19
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
56,57
Экономия при брони: -2,84 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
64,00
Экономия при брони: -13,00 грн
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
77,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
56,90
Экономия при брони: -2,17 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
56,82
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,96
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,75
Экономия при брони: -4,02 грн
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
83,41
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
75,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
80,77
Экономия при брони: -3,87 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
82,80
Экономия при брони: -8,96 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,55
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
56,97
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
54,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
56,57
Экономия при брони: -2,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
52,00
Экономия при брони: -1,00 грн