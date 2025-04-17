Бишофит полтавский Профи Бишофит-Mg++
Винница (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
56,55
Экономия при брони: -2,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,47
Экономия при брони: -3,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
54,10
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,08
Экономия при брони: -3,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
58,62
Экономия при брони: -3,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,18
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
56,50
Экономия при брони: -2,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
78,60
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,62
Экономия при брони: -3,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,88
Экономия при брони: -2,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,00
Экономия при брони: -3,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
54,10
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз