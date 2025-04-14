Бишофит полтавский Профи Бишофит-Mg++
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
51,96
Экономия при брони: -2,46 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,75
Экономия при брони: -4,02 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
56,98
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,34
Экономия при брони: -2,61 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
54,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
58,67
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
58,73
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -1,90 грн
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
78,60
Экономия при брони: -3,00 грн