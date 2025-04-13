Бишофит полтавский Профи Бишофит-Mg++
Киев (адрес не указан)
Доступно в 379 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,38
Экономия при брони: -3,65 грн
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
88,39
Экономия при брони: -5,21 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
81,71
Экономия при брони: -3,90 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
85,91
Экономия при брони: -2,58 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,37
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
56,37
Экономия при брони: -2,64 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз