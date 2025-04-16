Бишофит полтавский Профи Бишофит-Mg++
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,02
Экономия при брони: -3,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,04
Экономия при брони: -3,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,43
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,56
Экономия при брони: -2,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
77,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
57,70
Экономия при брони: -3,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 63
2.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
56,29
Экономия при брони: -2,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -2,10 грн
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
78,60
Экономия при брони: -3,00 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз