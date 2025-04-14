Бишофит полтавский Профи Бишофит-Mg++
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,79
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
58,55
Экономия при брони: -3,82 грн
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
82,61
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
78,10
Экономия при брони: -2,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
91,35
Экономия при брони: -5,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
58,23
Экономия при брони: -3,50 грн
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
83,22
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,10
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
83,06
Экономия при брони: -9,09 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз