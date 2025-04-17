Бишофит полтавский Профи Бишофит-Mg++
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
54,30
Экономия при брони: -4,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
54,10
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
54,30
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
56,06
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
54,10
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
56,28
Экономия при брони: -2,55 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,76
Экономия при брони: -2,03 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
54,10
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
55,72
Экономия при брони: -1,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
54,10
Экономия при брони: -4,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ПРОФИ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 500 мл №1
Экобиз