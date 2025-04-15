Бишофит полтавский Кристаллический концентрат Бишофит-Mg++
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
169,71
Экономия при брони: -8,52 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
165,20
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
150,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
165,20
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
170,71
Экономия при брони: -6,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
165,20
Экономия при брони: -21,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
172,99
Экономия при брони: -8,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
171,55
Экономия при брони: -7,37 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
159,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
172,66
Экономия при брони: -8,48 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
170,91
Экономия при брони: -9,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
150,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
167,02
Экономия при брони: -5,83 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
150,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
165,20
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
170,60
Экономия при брони: -9,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
176,07
Экономия при брони: -11,89 грн