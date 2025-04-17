Бишофит полтавский Кристаллический концентрат Бишофит-Mg++
Винница (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
172,42
Экономия при брони: -11,23 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
163,70
Экономия при брони: -18,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
171,55
Экономия при брони: -7,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
176,06
Экономия при брони: -11,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
165,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
162,70
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
168,06
Экономия при брони: -6,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
165,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
173,08
Экономия при брони: -11,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
162,90
Экономия при брони: -17,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз