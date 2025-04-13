Бишофит полтавский Кристаллический концентрат Бишофит-Mg++
Киев (адрес не указан)
Доступно в 394 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
165,20
Экономия при брони: -16,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
170,41
Экономия при брони: -6,23 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
172,14
Экономия при брони: -10,95 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
165,20
Экономия при брони: -16,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
175,45
Экономия при брони: -5,26 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
163,70
Экономия при брони: -15,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
169,11
Экономия при брони: -7,92 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз