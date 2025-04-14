Бишофит полтавский Кристаллический концентрат Бишофит-Mg++
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
169,50
Экономия при брони: -8,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
171,70
Экономия при брони: -10,35 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
175,94
Экономия при брони: -11,76 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
173,34
Экономия при брони: -12,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
165,20
Экономия при брони: -13,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
164,20
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
169,00
Экономия при брони: -7,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
173,50
Экономия при брони: -9,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
165,20
Экономия при брони: -13,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
172,29
Экономия при брони: -8,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз