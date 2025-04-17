Бишофит полтавский Кристаллический концентрат Бишофит-Mg++
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
172,68
Экономия при брони: -11,49 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
167,15
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
167,04
Экономия при брони: -5,85 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
171,04
Экономия при брони: -6,86 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
166,91
Экономия при брони: -5,72 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
165,20
Экономия при брони: -23,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 1000 мл №1
Экобиз
172,99
Экономия при брони: -8,81 грн