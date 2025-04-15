Бишофит полтавский Гель Бишофит-Mg++
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
66,55
Экономия при брони: -11,65 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
64,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
66,21
Экономия при брони: -2,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
67,34
Экономия при брони: -12,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,05
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
69,51
Экономия при брони: -4,83 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,40
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,03
Экономия при брони: -7,13 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,02
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,58
Экономия при брони: -7,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,11
Экономия при брони: -7,21 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
66,44
Экономия при брони: -6,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
67,02
Экономия при брони: -7,21 грн