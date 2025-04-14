Бишофит полтавский Гель Бишофит-Mg++
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
70,97
Экономия при брони: -3,02 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
70,61
Экономия при брони: -2,67 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
66,30
Экономия при брони: -11,61 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
69,11
Экономия при брони: -8,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
70,06
Экономия при брони: -4,38 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
69,39
Экономия при брони: -3,76 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
4.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз