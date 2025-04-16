Бишофит полтавский Гель Бишофит-Mg++
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,81
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -5,30 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
71,75
Экономия при брони: -3,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -5,30 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
66,45
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,40
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,69
Экономия при брони: -6,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
67,09
Экономия при брони: -3,99 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
65,99
Экономия при брони: -4,28 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
69,19
Экономия при брони: -7,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
66,96
Экономия при брони: -5,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
67,29
Экономия при брони: -3,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз