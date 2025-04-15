Бишофит полтавский Гель Бишофит-Mg++
Львов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
69,63
Экономия при брони: -4,03 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
67,75
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
67,79
Экономия при брони: -5,73 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
67,41
Экономия при брони: -5,48 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
67,33
Экономия при брони: -6,50 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,30 грн