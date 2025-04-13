Бишофит полтавский Гель Бишофит-Mg++
Киев (адрес не указан)
Доступно в 317 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
69,79
Экономия при брони: -4,11 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,40
Экономия при брони: -1,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
72,60
Экономия при брони: -17,65 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,40
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
71,97
Экономия при брони: -4,02 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,40
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
67,81
Экономия при брони: -2,18 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,40
Экономия при брони: -1,90 грн