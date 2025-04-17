Бишофит полтавский Гель Бишофит-Mg++
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,40
Экономия при брони: -8,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
67,12
Экономия при брони: -6,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -8,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
71,23
Экономия при брони: -3,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз
68,50
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БИШОФИТ-Mg++" 75 мл №1
Экобиз