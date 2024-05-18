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БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ "ОБЪЕМ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ" серии "СИЛА ВОЛОС" 215 мл - Запорожье (298513) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
68,31
Экономия: -11,89 грн
56,42 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
68,76
Экономия: -7,20 грн
61,56 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
59,51
Экономия: -7,05 грн
52,46 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
59,43
Экономия: -7,20 грн
52,23 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
67,53
Экономия: -3,72 грн
63,81 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
68,39
Экономия: -4,58 грн
63,81 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
59,96
Экономия: -4,00 грн
55,96 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
67,54
Экономия: -12,74 грн
54,80 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
69,11
Экономия: -5,20 грн
63,91 грн
Аптека копейка
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Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
68,64
Экономия: -10,53 грн
58,11 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
67,48
Экономия: -3,67 грн
63,81 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
60,34
Экономия: -8,11 грн
52,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
69,13
Экономия: -10,76 грн
58,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
68,13
Экономия: -4,22 грн
63,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
67,85
Экономия: -5,71 грн
62,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
67,83
Экономия: -6,27 грн
61,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
67,65
Экономия: -3,84 грн
63,81 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
59,08
Экономия: -3,12 грн
55,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
60,34
Экономия: -4,38 грн
55,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
69,13
Экономия: -5,32 грн
63,81 грн