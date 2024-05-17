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БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ "ОБЪЕМ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ" серии "СИЛА ВОЛОС" 215 мл - Львов (298513) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
68,06
Экономия: -5,92 грн
62,14 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
65,85
Экономия: -3,23 грн
62,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
68,32
Экономия: -9,82 грн
58,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
67,48
Экономия: -6,51 грн
60,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
68,44
Экономия: -5,45 грн
62,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
68,79
Экономия: -9,25 грн
59,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
59,31
Экономия: -5,99 грн
53,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
68,43
Экономия: -9,41 грн
59,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
67,70
Экономия: -6,14 грн
61,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (3)
68,16
Экономия: -6,60 грн
61,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
68,58
Экономия: -7,61 грн
60,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (2)
49,15
Экономия: -1,64 грн
47,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
66,99
Экономия: -9,27 грн
57,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (2)
58,98
Экономия: -6,18 грн
52,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (2)
69,50
Экономия: -11,13 грн
58,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
66,98
Экономия: -3,41 грн
63,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (2)
67,16
Экономия: -4,76 грн
62,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
67,94
Экономия: -5,54 грн
62,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (2)
67,46
Экономия: -8,44 грн
59,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (2)
67,75
Экономия: -9,12 грн
58,63 грн