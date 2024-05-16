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БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ "ОБЪЕМ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ" серии "СИЛА ВОЛОС" 215 мл - Харьков (298513) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
68,46
Экономия: -7,75 грн
60,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
67,46
Экономия: -8,18 грн
59,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
67,98
Экономия: -7,79 грн
60,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
68,07
Экономия: -10,22 грн
57,85 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
68,53
Экономия: -11,91 грн
56,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
68,11
Экономия: -10,26 грн
57,85 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
60,70
Экономия: -6,59 грн
54,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
62,15
Экономия: -5,53 грн
56,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
69,01
Экономия: -9,08 грн
59,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
68,69
Экономия: -7,98 грн
60,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
68,48
Экономия: -11,86 грн
56,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
67,20
Экономия: -6,49 грн
60,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
68,79
Экономия: -7,82 грн
60,97 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2)
68,35
Экономия: -9,72 грн
58,63 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
69,13
Экономия: -9,33 грн
59,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
67,97
Экономия: -5,57 грн
62,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
69,10
Экономия: -6,70 грн
62,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
68,30
Экономия: -10,58 грн
57,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
59,05
Экономия: -5,82 грн
53,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
68,90
Экономия: -10,14 грн
58,76 грн