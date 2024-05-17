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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства для укрепления и профилактики выпадения волосДополнительные средстваБАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ "УКРЕПЛЕНИЕ КОРНЕЙ ВОЛОС" серии "СИЛА ВОЛОС"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ "УКРЕПЛЕНИЕ КОРНЕЙ ВОЛОС" серии "СИЛА ВОЛОС" 215 мл - Львов (245070) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (3)
64,85
Экономия: -8,17 грн
56,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
52,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
79,58
Экономия: -18,55 грн
61,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
62,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
72,08
Экономия: -9,64 грн
62,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
79,88
Экономия: -18,94 грн
60,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
64,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
73,61
Экономия: -11,16 грн
62,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
55,77
Экономия: -2,80 грн
52,97 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
61,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
62,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
80,43
Экономия: -17,99 грн
62,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
63,83 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
63,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
79,21
Экономия: -15,48 грн
63,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (2)
80,01
Экономия: -9,80 грн
70,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
73,85
Экономия: -10,10 грн
63,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
63,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (2)
79,69
Экономия: -15,96 грн
63,73 грн