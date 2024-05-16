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БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ "УКРЕПЛЕНИЕ КОРНЕЙ ВОЛОС" серии "СИЛА ВОЛОС" 215 мл - Харьков (245070) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 291 аптеке
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
73,13 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
74,51
Экономия: -15,58 грн
58,93 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
63,06 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (4)
62,85 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
62,82 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
79,19
Экономия: -19,15 грн
60,04 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
73,43 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
63,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
64,02 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
67,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
79,80
Экономия: -10,98 грн
68,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
73,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
71,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
62,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
71,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
73,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (3)
71,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
74,25
Экономия: -14,84 грн
59,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
63,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
63,13 грн