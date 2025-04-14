Киев
Зубная паста Аквафреш мои молочные зубки (Aquafresh toothpaste my milk teeth)

Зубная паста Аквафреш мои молочные зубки (Aquafresh toothpaste my milk teeth)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 36 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
82,07 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
71,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
82,15 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
82,19 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
76,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,84 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
76,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
82,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
79,41 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 23 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 7
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
76,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Ляпунова, 7
3.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
77,16 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
74,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 51
3.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
76,67 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Селянская, 24
4.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
77,71 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
67,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 165-Б
4.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,46 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА АКВАФРЕШ МОИ МОЛОЧНЫЕ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
68,47 грн
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