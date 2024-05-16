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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЭВКАЛИПТ И КАМФОРА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЭВКАЛИПТ И КАМФОРА" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 42 мл - Киев (231922) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
66,20
Экономия: -16,08 грн
50,12 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (1)
56,70
Экономия: -13,77 грн
42,93 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
37,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (1)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (1)
50,30
Экономия: -2,84 грн
47,46 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -11,60 грн
65,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -9,60 грн
65,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: упаковка (1)
49,97
Экономия: -2,51 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
57,19
Экономия: -9,37 грн
47,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
51,52
Экономия: -4,37 грн
47,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
55,18
Экономия: -7,09 грн
48,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
50,78
Экономия: -4,52 грн
46,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
57,77
Экономия: -7,26 грн
50,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (2)
57,47
Экономия: -5,70 грн
51,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
49,11
Экономия: -1,65 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
49,06
Экономия: -1,60 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (1)
50,17
Экономия: -2,71 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (1)
57,86
Экономия: -7,46 грн
50,40 грн