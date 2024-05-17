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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ОКОПНИК И САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК И САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 75 мл - Одесса (231920) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
67,71
Экономия: -11,09 грн
56,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (1)
74,30
Экономия: -11,60 грн
62,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
61,78
Экономия: -6,85 грн
54,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (2)
72,81
Экономия: -10,11 грн
62,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (2)
82,09
Экономия: -6,04 грн
76,05 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
62,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
80,96
Экономия: -7,02 грн
73,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (1)
67,54
Экономия: -10,92 грн
56,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
71,84
Экономия: -9,14 грн
62,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
63,65
Экономия: -9,53 грн
54,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
Всего: упаковка (1)
71,98
Экономия: -9,83 грн
62,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
81,56
Экономия: -6,91 грн
74,65 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
62,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (3)
65,71
Экономия: -8,76 грн
56,95 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (2)
57,16
Экономия: -5,29 грн
51,87 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (2)
57,02
Экономия: -2,65 грн
54,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (1)
56,25
Экономия: -1,88 грн
54,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (2)
81,09
Экономия: -7,15 грн
73,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Теплодар, ул. Пионерная, 2
Всего: упаковка (2)
62,97
Экономия: -9,01 грн
53,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
Всего: упаковка (1)
61,60
Экономия: -6,67 грн
54,93 грн