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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ОКОПНИК И САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК И САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 75 мл - Львов (231920) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
67,73
Экономия: -9,11 грн
58,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
72,14
Экономия: -9,84 грн
62,30 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
56,43
Экономия: -2,06 грн
54,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (1)
60,89
Экономия: -4,92 грн
55,97 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 27
Всего: упаковка (2)
61,81
Экономия: -11,59 грн
50,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 14-Л
Всего: упаковка (1)
60,52
Экономия: -4,55 грн
55,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
66,11
Экономия: -9,81 грн
56,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (2)
97,70
Экономия: -23,73 грн
73,97 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
63,70
Экономия: -15,43 грн
48,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
63,70
Экономия: -15,43 грн
48,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (2)
68,51
Экономия: -6,04 грн
62,47 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (1)
100,50
Экономия: -24,37 грн
76,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
81,61
Экономия: -6,34 грн
75,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
101,30
Экономия: -24,60 грн
76,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн